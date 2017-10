Kinder in Brasilien angezündet: Todeszahl steigt auf neun

Nach der Feuer-Attacke in einem Kindergarten in der brasilianischen Stadt Janaúba sind zwei weitere Kinder gestorben.

Janaúba - Damit ist die Zahl der Toten auf neun gestiegen. Wie das Portal „O Globo“ berichtete, erlagen zwei vier Jahre alte Mädchen den schweren Brandverletzungen. Ein 50 Jahre alter Mann war am Donnerstag in den Kindergarten eingedrungen, hatte Feuer gelegt und mehrere Kinder mit Alkohol übergossen und angezündet. Neben inzwischen sieben Kindern starb eine Erzieherin und der Täter, der sich auch angezündet hatte.

Knapp 40 Kinder befanden sich am Freitag noch in Krankenhäusern. Der Fall hat das Land erschüttert, Staatspräsident Michel Temer äußerte sein tiefes Mitgefühl. Der Täter hatte acht Jahre als Nachwächter in der Einrichtung gearbeitet, das Motiv für die Tat war völlig unklar. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren laut Berichten 75 Kinder und 17 Erwachsene in dem Kindergarten. Die Stadt Janaúba liegt rund 980 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro im Bundesstaat Minas Gerais.

dpa