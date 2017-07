Knall zweier Überschalljets schreckt Menschen auf

Zwei Bundeswehrjets haben am Freitagabend über der Grenzregion von Hessen und Bayern die Schallmauer durchbrochen und mit ihren Überschallknalls stellenweise für Verunsicherung gesorgt.

Offenbach - Der laute Knall war beispielsweise in Aschaffenburg, Würzburg und Umgebung zu hören, wie die Polizei Unterfranken mitteilte. Aber auch in Teilen Hessens - zum Beispiel im Main-Kinzig-Kreis - habe die Polizei deshalb Anrufe registriert, sagte ein Sprecher des Präsidiums in Offenbach. „Da haben sich viele besorgte Bürger gemeldet.“ Sie seien von einer Explosion ausgegangen.

Nach Informationen der Polizei Mittelhessen führte die Flugroute der Bundeswehrjets über Fulda, Wetterau und Marburg in Richtung Bielefeld in Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt habe sich die Aufregung aber in Grenzen gehalten, das Geräusch sei vielen Menschen noch vertraut, sagte der Polizeisprecher. Um die Aufregung zu dämpfen, berichtete die Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter über den Vorfall und gab Entwarnung. Es bestehe keine Gefahr. Nach Angaben des Sprechers war der Knall besonders gut zu hören, weil wenige Wolken am Himmel waren. Auch ein Sprecher der Polizei Unterfranken sagte, dass der Knall an die hundert Kilometer weit entfernt zu hören gewesen sei.

dpa