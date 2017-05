Nach Tod von Nürnberger Prostituierten: Verdächtiger festgenommen

Die Sonderkommission der Kripo hat nach dem Tod einer Prostituierten einen Mann festgenommen. Dieser soll in Kontakt zu der Frau gestanden haben.

Nürnberg - Nach dem Tod einer Nürnberger Prostituierten hat die Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Kripo-Sonderkommission „Himmel“ habe herausgefunden, dass der 30-Jährige am Tatabend Kontakt zu der Frau hatte, teilte die Nürnberger Polizei mit. Aktuell werde geprüft, ob der Mann mit dem Tod der 22-Jährigen etwas zu tun habe oder ob er nur als Zeuge in Betracht komme, heißt es in einer Polizeimitteilung. Die Soko hatte nach intensiven Ermittlungen herausgefunden, dass der 30-Jährige am Tatabend mit der getöteten Frau Kontakt hatte.

Rettungskräfte hatten die Frau in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in einer brennenden Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses gefunden. Bei einer Obduktion hatte sich schließlich ergeben, dass sie offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Die aus Rumänien stammende Frau habe sich erst seit kurzem in Nürnberg aufgehalten und ihre Wohnung zugleich als Arbeitsort genutzt, berichtete die Polizei.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa