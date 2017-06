Kunstausstellung documenta öffnet für breites Publikum  

Die documenta 14 in Kassel öffnet ihre Pforten für das breite Publikum. Mehr als 160 Künstler präsentieren ihre Werke an Schauplätzen in der ganzen Stadt.

Kassel - Die documenta in Kassel öffnet am Samstag (10 Uhr) im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für das breite Publikum. Steinmeier wird zur Eröffnung von seinem griechischen Amtskollegen Prokopis Pavlopoulos begleitet. Die weltbekannte Ausstellung für zeitgenössische Kunst in der nordhessischen Stadt, die bereits seit Mittwoch für Fachbesucher geöffnet ist, dauert insgesamt hundert Tage.

Mehr als 160 Künstler präsentieren in Kassel bis zum 17. September an 35 verschiedenen Orten ihre Werke. Zu den zentralen Schauplätzen gehört der Friedrichsplatz im Stadtzentrum, wo das "Parthenon der verbotenen Bücher" der argentinischen Künstlerin Marta Minujín auf der Welt verbotene oder einst verbotene Werke zeigt. Die documenta findet in diesem Jahr in Kassel und Athen statt, wo bereits seit April Werke zu sehen sind.

Zur Eröffnung der Kustausstellung kommen zahlreiche Gäste und Prominente nach Kassel. Die Polizei hat daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Besucher müssen sich auf viele Straßensperren einstellen.

Auf hna.de* finden Sie einen Live-Ticker mit weiteren Informationen und Bildern zur documenta in Kassel und einen Live-Stream der Eröffnungsrede von Bundespräsident Steinmeier.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

afp/sr