„Lebensmüde Nummer“: Prügelattacke in Autobahntunnel

Mitten auf der Straße haben sich in einem Thüringer Autobahntunnel zwei Autofahrer geprügelt. Der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen.

Gräfenroda - Wie die Autobahnpolizei in Hermsdorf am Montag mitteilte, bremste ein Fahrer den anderen am Vorabend im Tunnel Rennsteig auf der Autobahn 71 in Richtung Schweinfurt bei Gräfenroda zunächst bis zum Stillstand aus. Daraufhin stiegen demnach beide aus und begannen "einen handfesten Schlagabtausch". Wenig später seien beide Fahrer wieder eingestiegen und weitergefahren, erklärten die Beamten. Der Verkehr im Tunnel kam demnach zeitweise zum Erliegen. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, die Beteiligten selbst meldeten sich nicht. "Daher ist auch völlig unklar, was die Männer zu solch einer lebensmüden Nummer getrieben hat", teilte die Autobahnpolizei mit.

afp