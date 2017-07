Mann riskiert Leben, um Kind (7) aus dem Rhein zu retten

Ein Mann aus Duisburg hat einen siebenjährigen Jungen vor dem Ertrinken im Rhein bewahrt. Er sprang in den Fluss und riskierte sein Leben.

Duisburg - Das Kind war am frühen Samstagabend beim Spielen am Rheinufer in Duisburg-Laar in den Strom gestürzt und einige Meter vom Ufer entfernt rund 200 Meter flussabwärts getrieben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die beiden Passanten im Alter von 61 und 33 Jahren bemerkten den Jungen, dessen Kopf sich unter Wasser befand. Kurzentschlossen sprang der 61-Jährige unter eigener Lebensgefahr in den Rhein, bekam den Jungen zu fassen und übergab ihn dem am Ufer bereitstehenden 33-Jährigen. Das Kind wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)