„Da liegt jemand im Bett!“ - Hausbesitzer erwischt Einbrecher

Ein Einbruch in die eigene Wohnung ist ein absoluter Albtraum für jeden. Für einen Mann aus den USA wurde es sogar überaus bizarr. Denn er fand den Täter gemütlich auf seinem Bett schlafend vor.

West Virginia/USA - Pragmatisch beschloss ein Mann aus den USA, den von einem Einbrecher in seiner Wohnung angerichteten Schaden zu filmen, nachdem er die Polizei gerufen hatte. Womit er nicht gerechnet hatte war, dass er dabei über den Täter stolpern würde. Der lag auf seinem Bett und schlief gemütlich.

Jeff Holbrook, nach eigenen Angaben ein Blogger und Schauspieler, veröffentlichte ein Video der skurrilen Begebenheit sowohl auf seiner Website als auch in seinem Youtube-Kanal.

Video von Einbrecher in Haus von Jeff Holbrook

Holbrook kehrte an einem Sonntagmorgen von der Arbeit zurück, als er die Spur der Verwüstung fand, die der Einbrecher durch seine Wohnung gezogen hatte. Also begann er zu filmen, um den Schaden für die Polizei und seine Versicherung zu dokumentieren. Dabei wundert er sich, warum nichts gestohlen wurde, obwohl ein Fernseher und eine Playstation herumstanden. Stattdessen hatte es sich der Einbrecher offenbar auf der Couch bequem gemacht und aus einem Kanister Limonade getrunken. Außerdem zerdepperte der Täter die Einrichtung der Wohnung. Darunter Keramik, die Holbrooks Tochter für ihren Papa in der Schule hergestellt hatte.

+ Ein Polizeifoto des verhafteten Einbrechers. © Putnam County Sheriff WV Das alles nimmt der Geschädigte einigermaßen gefasst zur Kenntnis, doch dann erwartet ihn im Schlafzimmer der Schreck seines Lebens. „Da liegt jemand im Bett und schläft!“, flüstert er in die Kamera, „Ich weiß nicht, wer das ist.“ Er eilt daraufhin zum Hauseingang, um auf die Polizei zu warten. Das Video bricht dann ab, Holbrook filmt dann wiederum die Verhaftung des scheinbar sehr irritierten Mannes. Laut dem zuständigen Sherrifbüro wird der Mann, ein 39-Jähriger namens Stacey F., nun wegen Einbruchs und Vandalismus angeklagt.

hs