Mann schubst Mutter von Schwerbehindertem aus Bus

Die Mutter eines Schwerbehinderten hat ein Mann in Leipzig aus einem Bus gestoßen und verletzt.

Leipzig - Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig wollte die 64-Jährige am Freitag in Leipzig mit ihrem Sohn in den Bus einsteigen. Sie bat deshalb Fahrgäste um mehr Platz für den Krankenfahrstuhl.

Daraufhin sprang ein 32-Jähriger plötzlich auf und schubste die Frau aus dem Bus. Sie stürzte und verletzte sich am Arm. Eine Zeugin informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Körperverletzung.

dpa