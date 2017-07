Mehr als 150 Tote! Heftige Überschwemmungen in Indien

Bei schweren Überschwemmungen während des Monsuns sind im Westen Indiens hunderte Menschen ums Leben gekommen.

New Delhi - Im Westen Indiens kamen in Folge schwerer Regenfälle mehr als 150 Menschen ums Leben. Allein im Bundesstaat Gujarat starben seit Juni mindestens 142 Menschen, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Die Mehrzahl der Opfer sei erst in den vergangenen vier Tagen gefunden worden, da die Pegelstände langsam zurückgingen, sagte die Leiterin des lokalen Katastrophenschutzes, Anuradha Mall. Im Bundesstaat Rajasthan kamen den Angaben nach 16 Menschen in den Wassermassen ums Leben.

Die Überschwemmungen hinterließen einen Ort der Verwüstung

Mall erklärte, dass Einsatzkräfte allein in Gujarat rund 17 000 Menschen aus den Fluten gerettet hätten. Rund 112 900 Menschen hätten ihre Häuser verlassen müssen. In ganz Indien starben seit Anfang Juni nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde insgesamt 852 Menschen in Folge der starken Regenfälle. Betroffen sind elf Bundesstaaten. Überschwemmungen zerstörten zahlreiche Häuser und Straßen in weiten Teilen der betroffenen Staaten. Bauern beklagten ausgefallene Ernten.

dpa