Messerangriff auf Touristen in Ägypten - mehrere Verletzte

Im ägyptischen Badeort Hurghada hat ein Mann Touristen mit einem Messer angegriffen und mehrere ausländische Urlauber verletzt. Es gibt keine offizielle Bestätigung über Tote.

Hurghada - Bei einer Messerattacke in einem ägyptischen Hotel sind nach offiziellen Angaben mehrere ausländische Urlauber verletzt worden. Ein Angreifer habe am Strand eines Hotels in Hurghada am Roten Meer eine Gruppe von Touristen angegriffen, teilte das ägyptische Innenministerium auf seiner offiziellen Facebookseite mit.

Die ägyptische Nachrichtenseite „Al-Masry al-Youm“ berichtete von zwei getöteten ukrainischen Urlaubern und berief sich auf Sicherheits- und medizinische Kreise. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür noch nicht.

Wie das Innenministerium weiter mitteilte, handelte es sich bei den Opfern um Touristinnen mit unterschiedlichen Nationalitäten. Der Angreifer sei festgenommen worden, hieß es weiter. Das Motiv ist derzeit noch unklar.

