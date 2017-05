Mutiges Selfie: So etwas würden sich nur wenige Frauen trauen

Wenn das Lieblingskleid nicht mehr passt, ist bei vielen Frauen das Haareraufen vorprogrammiert. Doch mit diesem Selfie gibt eine Amerikanerin jungen Mädchen Mut.

San Francisco - Mit diesem Instagram-Selfie zeigt die junge Amerikanerin Lucy Litman viel Mut: Auf dem Schnappschuss präsentiert sich das Mädchen mit ihrem Lieblingskleid, dass ihr nach eigenen Angaben drei Jahre zuvor super gestanden hat. Mittlerweile bekommt sie aber offensichtlich den Reißverschluss nicht mehr zu.

Anstatt zu verzagen, zeigt Lucy aber eine positive Einstellung zu ihrem Körper und will mit ihrer Geschichte eine positive Message verbreiten. Zu dem Bild schreibt sie: „In letzter Zeit habe ich viel über mein Körperbild und meine Gesundheit nachgedacht, nachdem ein ‚Freund‘ mir gesagt hat, dass ich mich habe gehen lassen und doch weniger Brot essen sollte.“

Die verletzende Aussage hat sie dazu gebracht ihre Geschichte mit ihren Mitmenschen zu teilen: „Ich rede darüber eigentlich nicht so viel (oder überhaupt in der Öffentlichkeit), aber ich habe die gesamte High School und Universitätszeit mit einer Essstörung gekämpft und verschiedene Therapien und Hilfszentren besucht.“

Früher wog sich die Amerikanerin bis zu fünf Mal am Tag und richtete ihr Leben dann nach ihrem Gewicht aus - welche Aktivitäten sie sich erlaubte und welche nicht. Das ging so weit, dass sie sich von ihren Freunden isolierte und lieber zu Hause blieb, um nicht in die Nähe von irgendwelchen unerwünschten Speisen zu kommen.

Die Bilder, die sie nun regelmäßig über ihren Instagram-Account teilt, helfen ihr, einen spielerischen Umgang mit Essen zu bekommen. Die Leute sollen sich ihrer Meinung nach mehr mit Form und Farben von Früchten und Speisen beschäftigen, als mit Kalorien.

All things Orange #pantoneposts Ein Beitrag geteilt von lucy litman (@lucialitman) am 8. Apr 2017 um 7:54 Uhr

Durch ihre „Eigen-Therapie“ fühlt sich Litman mittlerweile viel wohler in ihrer Haut. „Ich bin glücklich zu sagen, dass ich heute so eine gesunde Einstellung zu Essen habe wie nie zuvor.“ Allen anderen da draußen rät sie, sich nicht zu viele Gedanken um ihren Körper zu machen und sich daran zu erinnern, „dass ihr nicht alleine seid und geliebt werdet.“

fk

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram / lucialitman