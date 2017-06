Tödlicher Absturz bei Heli-Rettung: Ist das Seil gerissen?

Überlebender außer Lebensgefahr

+ © dpa Offenbar ist bei dem Rettungseinsatz mit einem Hubschrauber am Sonntag das Seil gerissen. Zwei Menschen kamen ums Leben. © dpa

Wie konnte das passieren? Bei einem Rettungseinsatz am Sonntag in Österreich sind drei Menschen von einem Helikopter aus in die Tiefe gestürzt.