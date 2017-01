Pegida-Chef Bachmann vor Gericht - Streit endet mit Vergleich

Dresden - Der juristische Streit um einen beleidigenden Facebook-Post zwischen Pegida-Chef Lutz Bachmann und einem Verein ist vor dem Dresdner Landgericht mit einem Vergleich beendet worden.

Der Dresdner Verein „Mission Lifeline“ hatte nach dem diskreditierenden Facebook-Post auf Unterlassung geklagt. Der Post sei allerdings schon seit langem gelöscht und damit eine Bedingung der Kläger bereits erfüllt, hieß es am Dienstag zur Begründung. Bachmann, der nicht selbst anwesend war, verpflichtete sich zudem, die Äußerungen in keinem Medium zu wiederholen. Der Pegida-Chef hatte den Verein in dem Post in ein schlechtes Licht gerückt. „Mission Lifeline“ zog im Gegenzug die Klage zurück. Der Verein sammelt Geld für ein Schiff, um Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu retten.

dpa