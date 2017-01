Sex-Attacke: Polizei fahndet nach diesem Mann

Berlin - Nach der versuchten Vergewaltigung einer 15-Jährigen sucht die Polizei in Berlin mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem möglichen Täter. Sie hofft auf Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem bisher Unbekannten, der in dringendem Verdacht steht, im September 2016 versucht zu haben, eine 15-Jährige zu vergewaltigen.

Der Mann soll das Mädchen am Dienstag, den 6. September 2016, gegen 20.30 Uhr im Hausflur eines Wohnhauses in Spandau von hinten angegriffen und versucht haben, sie zu vergewaltigen.

Von zufällig vorbeikommenden Hausbewohnern wurde der Täter schließlich gestört und ergriff daraufhin die Flucht.

Videoaufnahmen der BVG belegten schließlich, dass der Mann das Mädchen bereits in der U-Bahn und im Bus verfolgt hatte. Die 15-Jährige hatte das jedoch nicht bemerkt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschriebenl.

20 bis 25 Jahre alt

dunkle, kurze Haare mit Geheimratsecken

schwarzer Kinnbart

etwa 1,80 Meter groß

nordafrikanisches oder arabisches Aussehen

sprach Englisch und sehr schlechtes Deutsch

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 913 402, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 – 913 499 oder per E-Mail sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.