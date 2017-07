Polizei stoppt Lastwagen: Vier vier Männern auf dem Dach

Die Polizei hat im nordrhein-westfälischen Solingen vier Männer vom Dach eines Lastwagens geholt. Sie saßen dort während einer Autobahnfahrt.

Solingen - Ein Autofahrer hatte die Polizei am Donnerstag alarmiert, weil er auf der Autobahn 3 einen Mann auf einem Lkw mit ausländischem Kennzeichen entdeckt hatte. Als die Polizei den Lastwagen an der Ausfahrt stoppte, waren sogar vier Männer auf dem Dach. Sie gaben an, den Lkw in Serbien bestiegen zu haben. Ihre Personalien und ihre Herkunft seien noch nicht geklärt, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe müssten noch ermittelt werden.

