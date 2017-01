Rätselhafte Serie: 30 Morde in 24 Stunden

Belém - Eine rätselhafte Serie von 30 Morden an einem Tag hat die Sicherheitsbehörden in der nordostbrasilianischen Stadt Belém in Alarmstimmung versetzt.

Wie das Portal „Folha de S. Paulo“ berichtete, soll es dabei in 25 Fällen zu regelrechten Hinrichtungen gekommen sein. Teilweise befanden sich Opfer gerade im Gespräch mit Freunden, als sie plötzlich erschossen wurden.

Die Taten ereigneten sich wenige Stunden, nachdem ein Polizist in einem Schusswechsel mit Kriminellen getötet worden war. Daher wurde in Medien über einen möglichen Racheakt spekuliert. Das Geschehen erinnert an einen Fall in der südbrasilianischen Stadt Londrina vor einem Jahr, als nach der Tötung eines Polizisten zehn Menschen getötet und 15 verletzt wurden.

dpa

