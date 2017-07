Rekord geschafft: 79 Stunden Dauertennis in Niedersachsen

Dennis Heitmann (l) und Christian Masurenko stehen am 27.07.2017 während einer fünfminütigen Pause auf dem Tennisplatz in Twistringen (Niedersachsen) am Netz. 82 Stunden lang wollen die beiden Sportler gegeneinander Tennis spielen und damit einen Weltrekord im Einzeltennis aufstellen.

© dpa