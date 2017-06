Rock am Ring: Deswegen wurde Terroralarm ausgelöst

+ Musikfestival Rock am Ring. © dpa

Nürburg/Koblenz - Auf die mögliche Terrorgefahr beim Festival „Rock am Ring“ (alle Infos in unserem Ticker) soll die Polizei einem Medienbericht zufolge bei einer Verkehrskontrolle gestoßen sein. Zwei offenbar aus Syrien stammende Männer seien dabei am Donnerstag in Koblenz ins Visier der Ermittler geraten, berichtete die dort erscheinende „Rhein-Zeitung“ (Dienstag) und berief sich auf Sicherheitskreise.