Schorndorfer OB gibt Fehler von Stadt und Polizei zu

Matthias Klopfer (l, SPD), Oberbürgermeister von Schorndorf und Roland Eisele (r), Polizeipräsident in Aalen bei der Pressekonferenz im Rathaus in Schorndorf nach den Krawallen auf dem Stadtfest.

Schorndorf - Nach den Krawallen beim Volksfest in Schorndorf bei Stuttgart hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer Fehler von Stadt und Polizei eingeräumt.

Im Schlosspark, wo die Lage eskaliert war, herrsche generell ab 22.00 Uhr ein Alkoholverbot, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im „Morgenmagazin“ von ARD und ZDF. In den Vorjahren habe man beim Stadtfest zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr gesagt: „Jetzt dürft ihr aber alle gehen und auch nach Hause gehen.“ Das sei diesmal zu spät geschehen. Klopfer sprach von einer „gemeinsamen Fehleinschätzung der Stadt und der Polizei“.

Weitere Reaktionen auf Krawallnacht in Schondorf

„Dieses Jahr sind wir (...) erst deutlich später in den Schlosspark gegangen. Und mit noch mehr Alkohol nach Mitternacht ist die Situation dann leider eskaliert, wie wir es nicht erwartet haben“, sagte der Oberbürgermeister.

+ Feuerwehr und Polizei beim Stadtfest in Schorndorf. © dpa

Am Wochenende war es in der schwäbischen Stadt zu Randale und zwei sexuellen Übergriffen gekommen. Polizei und Oberbürgermeister hatten von Gewalt gegen Polizisten aus einer Gruppe von etwa 1000 jungen Menschen heraus in der Nacht zum Sonntag berichtet.