Sechs Teenager tot in Gartenlaube gefunden

Ein Polizist steht vor der angesperrten Zufahrt zu einem privaten Grundstück in der Nähe von Arnstein bei Würzburg. Ein besorgter Vater hat hier am Sonntagmorgen die Leichen von sechs jungen Frauen und Männern entdeckt.

Arnstein - Eine private Feier in einer Gartenlaube bei Würzburg endet in einer Tragödie: Ein besorgter Vater findet dort sechs Leichen, darunter seine eigenen Kinder.

Das Wort Albtraum vermag nicht ansatzweise zu beschreiben, was am Sonntag in Arnstein nördlich von Würzburg geschehen ist. Dort hat ein Vater in seinem Gartenhäuschen die Leichen von sechs jungen Leuten gefunden - darunter seine beiden eigenen Kinder. Warum die Teenager gestorben sind, ist bislang noch nicht geklärt; sie hatten aber in der abgelegenen Laube eine Party gefeiert.

Bei den toten Teenagern handelt es sich um fünf junge Männer und eine junge Frau. „Die kamen größtenteils aus dem Landkreis Main-Spessart, aber nicht alle aus Arnstein. Einer kam aus dem Landkreis Schweinfurt“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.

Es ist Samstagabend in der kleinen unterfränkischen Gemeinde. Sechs junge Frauen und Männer aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt haben sich verabredet, sie wollen in einem abseits gelegenen Gartenhäuschen eine Party feiern. In der Laube steht ein Holz-Kohle-Ofen, damit ist sichergestellt, dass die Freunde im Alter zwischen 18 und 19 Jahren nicht frieren müssen. Liegt in dem Ofen die Ursache für den späteren Tod der sechs jungen Leute?

Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr. Der Besitzer der Laube macht sich Sorgen. Er hat von seiner Tochter und seinem Sohn, die bei der Party dabei waren, noch immer nichts gehört. Auch per Handy sind sie nicht zu erreichen. Also macht der Vater sich auf, um nachzusehen, wo seine Kinder bleiben. Als er die Tür zu seinem Gartenhäuschen öffnet, erstarrt er zur Salzsäule: Auf dem Boden liegen sechs junge Leute, darunter seine beiden Kinder! Der geschockte Mann ruft sofort den Notarzt. Bis zu dessen Eintreffen untersucht er mit fahrigen Händen, ob in den bewegungslos daliegenden Körpern noch Leben ist. Er findet nichts.

Auch der kurz darauf eintreffende Notarzt kann nichts mehr für die jungen Leute tun. Alle sechs Frauen und Männer sind tot; warum, weiß zunächst niemand. Sicher ist, dass der Ofen in der Gartenlaube in Betrieb war, deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass daraus in der Nacht tödliches Kohlenmonoxid entwichen ist. Dazu Polizeisprecher Björn Schmitt: „Die Jugendlichen haben mit dem Ofen geheizt, das ist eine Möglichkeit, die in Frage kommen könnte, aber es gibt auch noch andere.“

Der Schauplatz der furchtbaren Tragödie wird von Helfern der Feuerwehr am Mittag mit einem Flatterband großräumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf. Die Experten der Spurensicherung finden - jedenfalls zunächst - keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Leichen sollen jetzt obduziert werden, um zu klären, woran die jungen Leute gestorben sind. Die Familien der Toten werden Sonntag Mittag nach und nach verständigt, dabei spielen sich unbeschreibliche Szenen ab. Mehrere Notfallseelsorger und Pfarrer versuchen, den Hinterbliebenen Trost zu spenden, wo es keinen Trost geben kann.

mdu/dpa