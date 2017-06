Straßenbahn kracht mit Lkw zusammen: Neun Verletzte

Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen sind in Karlsruhe mindestens neun Menschen verletzt worden. Der Lastwagen war aus bislang unbekannten Gründen auf den Gleisen gewesen, als die Bahn heranfuhr.

Update, 11.25 Uhr: Nach jüngsten Erkenntnissen wurde ein Mensch schwer verletzt. Zwei weitere erlitten mittelschwere Verletzungen und mussten dem Sprecher zufolge zeitweise im Krankenhaus behandelt werden. Sechs Menschen verletzten sich leicht, darunter auch der Fahrer des Lastwagens.

Karlsruhe - In Karlsruhe ist eine Straßenbahn mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei sind mindestens zehn Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Der Lastwagen geriet am Freitagmorgen aus bislang unbekannten Gründen auf die Gleise, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Lkw-Fahrer eingeklemmt, konnte aber aus dem Fahrzeug geholt werden. Fahrgäste in der Straßenbahn wurden zum Teil schwer verletzt. Die genaue Zahl und der Unfallhergang waren zunächst unklar.

In Augsburg ereignete sich Anfang Mai ein ähnlicher Unfall. Doret kollidierte eine vollbesetzte Tram mit einem Auto. Wie merkur.de* berichtet, kam es außerdem Anfang April zu einem Unfall im Münchner Stadtteil Haidhausen, bei dem ein Autofahrer in eine Tram krachte.

