Strom-Panne stürzt Teile Brüssels in Dunkelheit

Brüssel - Rabenschwarze Nacht in Teilen Brüssels: Mehrere Bezirke der belgischen Hauptstadt waren wegen eines Stromausfalls in der Nacht zum Freitag vorübergehend ohne Elektrizität.

Der Grund für die Netz-Panne war zunächst unklar, wie der örtliche Energieversorger Sibelga im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Die Versorgung der betroffenen Bezirke Schaerbeek, Evere und Saint-Josse werde langsam wieder hochgefahren, nachdem wieder Strom von dem für das gesamte belgische Hochspannungsnetz zuständigen Unternehmen Elia eingespeist werde, sagte ein Sibelga-Sprecher. Während der Panne wurden fünf Sibelga-Verteiler nicht mehr versorgt.

Betroffen war auch der staatliche Rundfunksender RTBF mit Sitz in Schaerbeek, bei dem teilweise nur noch Radio-Notprogramme liefen. Wegen der Dunkelheit besorgte Einwohner Brüssels meldeten sich laut der Nachrichtenagentur Belga bei der Polizei. In den sozialen Netzwerken wurde dagegen über einen möglichen Zuwachs bei der Geburtenrate in neun Monaten gescherzt.

