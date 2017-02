Vier Tote bei Lawinenunglück in französischen Alpen

Albertville - Lawinenalarm in den französischen Alpen. Eine Gruppe von Skifahrern wird verschüttet. Drohen weitere Unglücke?

+ Lawinenunglück in Frankreich © dpa

Beim bisher schlimmsten Lawinenunglück dieses Winters in Frankreich sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine etwa 400 Meter breite Lawine habe eine Gruppe von Skifahrern oberhalb von Tignes in der Alpen-Region Savoyen mitgerissen, berichteten französische Medien am Montag unter Berufung auf Rettungskräfte.