Über 30 Grad und Sonne: Jetzt kommt der Sommer zurück

Der Sommer kommt mit der neuen Woche zurück nach Deutschland - wenn auch zeitversetzt.

Offenbach - Dafür sorgt das Hoch Françoise, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach (DWD) am Montag mitteilten. So zeigen sich zunächst in der Südhälfte viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen von über 25 Grad. Von Mittwoch an dürften die Werte wieder über 30 Grad klettern. (Zur Wetterkarte auf wetter.de) Im Norden Deutschlands sorgt ein Tiefausläufer dafür, das zunächst noch etwas kühlere und feuchtere Luft das Comeback des Sommers verzögert.

+ Die Aussichten für Deutschland. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

Während im Südwesten schon am Dienstag die Sonne von einem nur leicht bewölkten Himmel scheint, fällt im Norden immer noch gebietweise Regen. Am Mittwoch sieht es ähnlich aus. Im Süden herrschen 25 bis 31 Grad, im Norden bleibt es kühl: „Dort ist es mit 19 bis 23 Grad und etwas Regen zunächst wenig sommerlich. Ab Donnerstag setzt sich dann aber auch dort das Hochdruckwetter durch“, hieß es vom DWD.

Aus Sicht der Meteorologen stehen die Chancen nicht schlecht, dass es einen überwiegend sommerlichen Juli im Süden gibt. Im Norden hingegen falle das Wetter unbeständiger und kühler aus. Die Wetterexperten rechnen in diesem Jahr mit einem „typischen deutschen Sommer“ - auch wenn das Temperaturniveau wohl etwas höher ausfalle.

dpa