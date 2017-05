Über 34 Grad! So heiß war‘s dieses Jahr noch nie

Die Hitzewelle in Deutschland sorgt für Spitzenwerte auf dem Thermometer. Am Montag wurde ein neuer Rekordwert für 2017 gemessen.

Offenbach - Der Hitzerekord dieses Jahres war nur einen Tag alt, schon ist er gebrochen: In Koblenz stieg das Thermometer am Montag auf 34,6 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Damit war es noch heißer als am Sonntag an der Trierer Station Petrisberg mit 34,3 Grad. In Koblenz sei es im Mai seit Beginn der Messungen noch nie heißer gewesen. Auf Platz zwei und drei kamen am Montag Stationen in Köln: Am Flughafen Köln-Bonn wurde es 34,4 Grad heiß, an der Station Köln-Stammheim 34,3 Grad.

„Dass es so verbreitet und über mehrere Tage so heiß ist, das ist schon ungewöhnlich“, sagte DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel. Die 35-Grad-Marke wurde allerdings nicht wie erwartet geknackt. Für Dienstag werden erneut verbreitet Werte über 30 Grad erwartet, wie Kirchhübel sagte.

dpa