Ups: Eltern setzen Fünfjährige vor geschlossener Schule ab

Kann ja mal passieren: Die Eltern einer Fünfjährigen aus Frankreich hatten doch tatsächlich vergessen, dass hierzulande Fronleichnam gefeiert wird. Sie brachten ihr Kind kurzerhand zur Schule.

Kappel-Grafenhausen - Die Eltern einer Fünfjährigen aus Frankreich haben am Donnerstag den Fronleichnamsfeiertag vergessen und ihre Tochter vor einer geschlossenen Schule in Kappel-Grafenhausen direkt an der deutsch-französischen Grenze abgesetzt. Für die Schülerin wurde es "ein trauriger und vor allem zunächst einsamer Vormittag", denn die deutsch-französische Gemeinschaftsschule war wegen des Feiertags in Baden-Württemberg zu, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Die Eltern fuhren ihr Kind demnach wie üblich zur Schule, ließen es aussteigen, verabschieden sich und düsten davon. Das im Schulhof weinende Mädchen wurde von einer Nachbarin gefunden und zunächst versorgt. Die Polizei konnte schließlich über die Schulleitung einen Betreuer der Schule ausfindig machen, der sich um das Kind kümmerte.

afp

