Urlaubs-Alptraum in Italien: Tornado überrascht Badegäste

Kaum vorstellbar: Über den Hausstrand der Römer in Ostia ist am Sonntag ein Tornado gefegt. Gegenstände flogen 300 Meter in die Luft - von einer „apokalyptischen Szene“ ist die Rede.

Rom - Schlimmer kann es im Urlaub wohl kaum kommen: Ein Tornado hat Badende am Strand überrascht. Und das nicht etwa in einem fernen Südsee-Land - sondern in Italien, in einem Vorort Roms.

Der Sturm erwischte die Badegäste am Strand von Ostia Berichten zufolge unvorbereitet und hat zehn Menschen verletzt. Sonnenschirme und Liegen wurden am Sonntag mehr als 300 Meter in die Luft gewirbelt, wie der Manager eines betroffenen Strandclubs, Antonio Perchinunno, in einem Video der Zeitung „Il Messaggero“ sagte.

„Es war eine apokalyptische Szene“, sagte eine Frau in demselben Video. Der Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge kamen sechs Menschen ins Krankenhaus, einer von ihnen mit Kopfverletzungen. Weitere vier Verletzte wurden demnach am Ort des Geschehens behandelt. Schwer verletzt sei aber niemand. Ostia liegt etwa 30 Kilometer südwestlich der italienischen Hauptstadt Rom.

