Verdächtiger Fund: Sollte hier eine Bombe gebastelt werden?

Neukirchen-Vluyn - Aufregung am Niederrhein: In einer Garage werden Stoffe entdeckt, die zum Bau einer Bombe dienen könnten. Berichte über einen terroristischen Hintergrund bestätigt die Polizei nicht.

Nach dem Fund von Sprengstoff-Chemikalien am Niederrhein ermittelt die Polizei gegen mehrere Verdächtige. Es habe mehrere Festnahmen und Durchsuchungen gegeben, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Gegen einen 24-Jährigen erging am Abend Haftbefehl, ihm wird ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Außerdem wurde gegen 19.30 Uhr eine weitere Wohnung in Neukirchen-Vluyn durchsucht, dabei wurden vier weitere Verdächtige festgenommen. Am Freitag sollten noch zwei Festgenommene einem Haftrichter vorgeführt werden.

Einen Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach unter den Verdächtigen ein Islamist sei und die Polizei von einem terroristischen Hintergrund ausgehe, bestätigte diese nicht. „Das kann momentan noch alles sein“, sagte ein Polizeisprecher. Ermittelt werde in verschiedene Richtungen. Zu den Hintergründen könnten weiter keine Angaben gemacht werden, hieß es auch am Abend. Die Ermittlungen würden in der Nacht „intensiv fortgesetzt“.

Sprengstoffexperten untersuchten den Fundort

Auffällig war, dass die Zuständigkeit von der Polizei in Wesel auf die für größere Lagen ausgerichtete Polizei in Essen überging. Die Polizei begründete dies mit dem Umfang des Falls. „Da sind viele Ermittler an der Sache dran.“

Bei Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Einbrecher war die Polizei in Neukirchen-Vluyn westlich von Duisburg am Mittwochabend in einer Garage auf verdächtige Chemikalien gestoßen. Dort wurde der 24-Jährige festgenommen. Die Chemikalien sollen zur Herstellung eines größeren Sprengsatzes geeignet sein.

Sprengstoffexperten eilten an den Ort des Geschehens. Die Feuerwehr hielt sich mit ausgerollten Schläuchen parat. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und sich von den Fenstern fernzuhalten.

Durchsuchungen in weiteren Städten

Die beschauliche Seitenstraße mit alten Bäumen und dunklen Klinkerhäusern wurde abgesperrt. Es handelt sich um eine alte Zechensiedlung, das stillgelegte Bergwerksgelände ist zwei Straßen weiter.

In einer Reihe von fünf Garagen war die Polizei fündig geworden. Die Ermittlungen hätten die ganze Nacht angedauert, hieß es. Am Donnerstag verlagerte sich das Geschehen ins benachbarte Kamp-Lintfort. Auch dort kam es zu Durchsuchungen und Festnahmen. Es habe auch in weiteren Städten Durchsuchungen gegeben, die aber aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht genannt werden könnten, berichtete die Polizei. Das gleiche gelte für die Staatsangehörigkeit der Verdächtigen.

