Joelle (15) ging auf die Toilette - und kehrte nicht zurück

Laufenburg - Von einer 15-Jährigen aus Bad Säckingen fehlt jede Spur. Die Jugendliche war mit ihrer Mutter bei einer Faschingsveranstaltung gewesen. Doch nach einem Abstecher aufs Klo kehrte das Mädchen nicht zurück.

Seit einer Fastnachtsveranstaltung fehlt von der Jugendlichen Joelle W. aus Baden jede Spur. Die vermisste 15-Jährige ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei aber wohl kein Opfer einer Straftat geworden. Wo sich das Mädchen befinde, sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher am Montag. Ihr Verschwinden bleibt aber mysteriös.

Das Mädchen aus Bad Säckingen verschwand in der Nacht zum Sonntag nach einer Fastnachtsveranstaltung. Die Jugendliche war mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in ein Lokal in Laufenburg eingekehrt. Nach Angaben der Polizei ging sie dort auf die Toilette und kehrte nicht zurück. Die Polizei suchte am Sonntag ergebnislos nach der 15-Jährigen. Da das Mädchen minderjährig ist, läuft die öffentliche Fahndung weiter.

dpa/mes