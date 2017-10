Waffendiskussion neu entbrannt: Lady Gaga und Ariana Grande kritisieren Regierung scharf

Nach Massaker in Las Vegas

+ © dpa Studenten der Universität von Nevada gedenken am 02.10.2017 in Las Vegas (Nevada, USA) der Opfer nach einer Schießerei während eines Musikfestivals einen Tag zuvor. © dpa

Nach dem Schusswaffenmassaker bei einem Countrymusik-Festival in der US-Casinometropole Las Vegas ist die Debatte über schärfere Waffengesetze erneut aufgeflammt. Die US-Popgrößen Lady Gaga und Ariana Grande nutzten am Montag (Ortszeit) ihren Einfluss in den sozialen Medien, um striktere Auflagen zu fordern.