Zehn Tonnen schwerer Buckelwal in Australien gestrandet

Helfer befeuchten einen gestrandeten Buckelwal an der Küste Australiens.

An der australischen Küste ist ein mehr als zehn Tonnen schwerer Buckelwal gestrandet.

Sydney (dpa) - Das neun Meter lange Tier wurde nach Angaben der Nationalparkbehörde am Strand Sawtell Beach an Land gespült, etwa auf halber Strecke zwischen den Großstädten Sydney und Brisbane. Mehrere Dutzend Wildhüter, Tierschützer und Freiwillige bemühten sich darum, dem Wal genügend Feuchtigkeit zuzuführen, damit er überlebt. Vermutlich kann erst am Samstag mit der Flut ein Versuch unternommen werden, ihn ins Meer zurück zu bugsieren.

„Wir geben dem Tier Erste Hilfe“, sagte ein Sprecher der Behörde. „Wir müssen das Tier feucht halten.“ Der Wal lag über mehrere Stunden hilflos in seichtem Gewässer. Bei dem Tier handelt es sich nach Auskunft der Wildhüter um ein recht junges und unerfahrenes Tier, das möglicherweise die Orientierung verloren hat. Vor Australiens Küsten sind aktuell mehr als 30 000 Buckelwale unterwegs.

dpa