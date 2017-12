Zeitung: Mindestens 30 Tote bei Massenkarambolage in Kenia

Bei einer Massenkarambolage im Westen Kenias sind örtlichen Medien zufolge mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

Nairobi - Viele weitere wurden am Dienstag bei dem Unfall auf der Straße zwischen den Städten Nakuru und Eldoret verletzt, wie die kenianische Zeitung „The Standard“ berichtete. Der Unfall wurde demnach von einem Lastwagenfahrer verursacht, der von der Polizei verfolgt wurde. Der Fahrer verlor die Kontrolle und rammte in einen Bus. 13 weitere Fahrzeuge waren demnach ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa