PSA sagt offenbar Erhalt aller deutschen Opel-Standorte zu

Berlin - Der französische Autobauer PSA hat nach einem Zeitungsbericht der Bundesregierung zugesichert, Opel bei einer Übernahme eigenständig weiterzuführen und alle deutschen Standorte zu erhalten.

Das sei die Botschaft von PSA-Generalsekretär Olivier Bourges am vergangenen Donnerstag bei Gesprächen im Kanzleramt gewesen, schreibt die „Bild am Sonntag“. Bourges kam demnach mit den Staatssekretären für Wirtschaft und Verkehr, Matthias Machnig und Michael Odenwald, sowie mit dem Wirtschaftsberater von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Lars-Hendrik Röller, zusammen.

Dem Bericht zufolge versprach Bourges auch, dass bestehende Verträge nicht angetastet würden. Demnach seien bis Ende 2018 in Deutschland betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, bis mindestens 2020 würden Investitionszusagen für die Werke in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach sowie das Ersatzteilzentrum in Bochum gelten.

Wie die Zeitung weiter berichtet, erwarten Opel-Verantwortliche bereits für die kommende Woche, dass PSA-Vertreter in größeren Runden konkrete Eckpunkte der geplanten Übernahme vorlegen. Bis spätestens zum Genfer Autosalon in zweieinhalb Wochen sollten die Verträge unterzeichnet sein. Über einen ähnlichen Zeitrahmen berichtete auch die „Welt am Sonntag“.

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sagte der „Bild am Sonntag“, die Bundesregierung werde „die Gespräche sorgfältig begleiten und darauf dringen, dass die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Opel gewahrt bleiben“.

dpa