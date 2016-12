Chefs von Tesla und Uber sollen Trump beraten

Das steckt hinter dem Plan

Washington - Der Vorsitzende des Elektroauto-Herstellers Tesla, Elon Musk, sowie der Chef des Fahrdienstes Uber, Travis Kalanick, sollen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump beraten.

Er habe die beiden Unternehmenschefs für sein "Strategisches Forum" nominiert, teilte Trump am Mittwoch mit. Das Forum soll ihn in seiner Wirtschaftspolitik beraten.

Die Vereinigten Staaten hätten "die innovativsten und dynamischsten Unternehmen der Welt", und die neu für sein Forum ernannten Wirtschaftslenker seien in ihren jeweiligen Branchen an der Spitze, erklärte Trump. Mit Musk und Kalanick sowie der ebenfalls nominierten Chefin des Getränkekonzerns Pepsico, Indra Nooyi, wächst Trumps Wirtschaftsforum auf 19 Mitglieder an.

Die Chefs von Tesla und Uber sind jedoch die einzigen Vertreter des kalifornischen Silicon Valley, des Zentrums der US-Software- und High-Tech-Branche, in dem Gremium. Das Silicon Valley hatte im Wahlkampf mit großer Mehrheit die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, unterstützt. Eine Ausnahme war der aus Deutschland stammende Internet-Milliardär Peter Thiel, Mitbegründer des Online-Bezahldienstes PayPal, der sich hinter Trump stellte.

Musk, der ursprünglich aus Südafrika stammt, ist durch seine hochambitionierten Projekte zu einem Guru der High-Tech-Welt geworden. Seine Tesla-Elektroautos gehören zu den innovativsten Fahrzeugen weltweit. Musk ist auch der Gründer des Raumfahrtunternehmens SpaceX, das Raketen zu wiederverwertbaren und somit erschwinglichen Transportmitteln machen will. Kalanick macht mit seinem innovativen Fahrdienst, der Fahrer und Fahrgäste mittels einer Smartphone-App verbindet, weltweit den herkömmlichen Taxis Konkurrenz.

Der Uber-Chef sowie Musk sollten am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in New York an einem Treffen des designierten Präsidenten mit Vertretern des Silicon Valley teilnehmen. Bei der Begegnung sollten auch der Chef des Online-Versandhauses Amazon, Jeff Bezos, die Vorsitzenden des Technologie- und Sofwareriesen Alphabet, Larry Page und Eric Schmidt, der Chef des High-Tech-Konzerns Apple, Tim Cook, sowie die Leiterin des Online-Netzwerks Facebook, Sheryl Sandberg, dabei sein.

