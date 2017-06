Dax berappelt sich vor dem Wochenende

Der deutsche Aktienmarkt hat sich vor dem Wochenende auf hohem Niveau stabilisiert. Nach seinem Rückschlag vom Vortag schloss der Dax am Freitag 0,48 Prozent höher bei 12 752,73 Punkten.

In einem ansonsten eher impulsarmen Handel habe die Freigabe neuer Milliarden-Hilfen für das hoch verschuldete Griechenland für eine gewisse Unterstützung gesorgt, sagte Markus Huber, Händler für City of London Markets. Die Unsicherheit sei dadurch gesunken. Der große Verfall an den Terminbörsen - der sogenannte „Hexensabbat“ - blieb insgesamt ohne größere Auswirkungen.

Auf Wochensicht fiel der Dax indes um rund ein halbes Prozent. Nach einem Rekordhoch bei 12 921 Punkten zur Wochenmitte hatten Anleger zunächst Kasse gemacht. Für Vorsicht sorgten dabei jüngst auch die jüngsten Kursverluste von US-Techwerten; Skepsis über deren hohe Bewertungen kam auf. Börsianer sehen auch hierzulande nach dem starken Lauf der vergangenen Monate Ermüdungserscheinungen beim Dax.

Auch weitere Indizes mit Wachstum

Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte am Freitag um 0,85 Prozent auf 25 229,43 Zähler vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,17 Prozent auf 2275,24 Punkte nach oben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 0,52 Prozent auf 3543,88 Punkte in Wochenende. Der französische CAC-40 und der britische FTSE 100 stiegen ebenfalls.

An der Dax-Spitze erholten sich die zuletzt unter Druck geratenen Papiere des Chipkonzerns Infineon um knapp zweieinhalb Prozent. Analystenkommentare verliehen zudem den Papieren von RWE und HeidelbergCement Schwung. Die Anteilscheine von Siemens fielen als Schlusslicht im Dax um knapp 1 Prozent. Der Industriekonzern rechnet in der Energiesparte mit einem harten Wettbewerb, der die Profitabilität belasten könnte.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,09 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,22 Prozent auf 141,62 Punkte. Der Bund Future stieg um 0,10 Prozent auf 164,74 Punkte.

Der Kurs des Euro erholte sich etwas auf zuletzt 1,1190 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1167 (Donnerstag: 1,1166) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8955 (0,8956) Euro gekostet.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa