Turbostrecke München-Berlin sorgt für große Fahrplan-Umstellung  

Für Zugreisende, die zwischen den Metropolen München und Berlin unterwegs sind, kommt eine große Umstellung im Fahrplan zu. Die Fahrzeit wird quasi halbiert.

München - Auf Bahn-Kunden der Deutschen Bahn kommt im Dezember die größte Fahrplan-Umstellung der letzten Jahrzehnte zu. Grund ist die Inbetriebnahme der neuen Schnellfahrstrecke zwischen München und Berlin. Das kündigte Bahnchef Richard Lutz am Freitag an. An die neue Express-Verbindung werden nahezu alle Fahrpläne für Anschlusszüge angepasst.

„Diese Strecke ist in vielerlei Hinsicht ein Projekt von historischem Ausmaß“, sagte Lutz bei einer Premierenfahrt auf der neuen Trasse durch den Thüringer Wald. Sie verkürzt vom 10. Dezember an die ICE-Reisezeit zwischen den beiden Metropolen von mehr als sechs auf knapp unter vier Stunden im „Sprinter“. Kürzere Fahrten bringe die Strecke auch für Reisende aus Leipzig, Dresden, Halle und Erfurt.

+ Bahnchef Richard Lutz. © dpa

Auch Frankfurt am Main, Hamburg und Stuttgart profitierten, sagte Lutz. Frankfurt und Berlin etwa werden künftig halbstündig mit Hochgeschwindigkeitszügen verbunden. Der ICE-Knoten Erfurt werde die „schnelle Mitte Deutschlands“.

Die neue 107 Kilometer lange Strecke durch den Thüringer Wald schließt eine Lücke in der schnellen Verbindung zwischen Berlin und München. Der Abschnitt gehört mit 22 Tunneln und 29 Talbrücken zu den aufwendigsten Neubauprojekten der Bahn. Schon seit eineinhalb Jahren rollen Züge auf einer 123 Kilometer langen Neubautrasse zwischen Erfurt und Leipzig/Halle.

