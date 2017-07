Kundin beschwert sich wegen „Frauenvideos“ - so reagiert Saturn

Eine Kundin entdeckte bei Saturn ein Regal, das für sie offenbar zu viele Rollenklischees bediente. Kurzerhand twittert sie ihren Ärger an das Unternehmen heraus. So reagierte Saturn auf die Kritik.

München - Kitschige Romanzen, schnulzige Liebesszenen. Fehlt nur noch eine Großpackung Taschentücher und Schokolade - fertig ist der perfekte Frauenabend, oder? So oder so ähnlich muss wohl ein Mitarbeiter des Technik-Großmarkts Saturn gedacht haben, als er ein Regal in der Rubrik „Das schauen Frauen“ eingeräumt hat. Der Großteil der Filme: größtenteils Romantic-Comedy-Filme wie „Was das Herz begehrt“, „Wie ein einziger Tag“ oder Klassiker wie Casablanca.

Einer Kundin platzte angesichts so viel seichter Romantik offenbar der Kragen. Kurzerhand griff die sie selbst ein und räumt mit den Rollenklischees auf - im wahrsten Sinne des Wortes: Sie hat vor Ort das Regal umgekrempelt. Auf ihren Vorher-Nachher-Bildern sieht man, dass statt „Casablanca“, „Dr. Schiwago“ und Co. plötzlich Filme wie „Star Wars. Das Erwachen der Macht“, „Brügge sehen und sterben?“ und „Kill Bill“ im Regal stehen.

Die Bilder twitterte sie an Saturn mit den Worten: „Hab eure sexistische Kackscheiße beseitigt und als Frau mal ein paar Filme eingeräumt, die ich so schauen will!“.

Hallo @SaturnDE, hab eure sexistische Kackscheisse beseitigt und als Frau mal ein paar Filme eingeräumt, die ich so schauen will! pic.twitter.com/5NVpDFCF6i — Laura Blavatsky (@hibiskuspark) 15. Juli 2017

Damit hat die erboste Kundin offenbar einen Nerv der Zeit getroffen. Rund 1.300 Retweets, 4700 Gefällt-mir-Angaben und 400 Antworten brachte ihr die Umräum-Aktion ein.

Während manchem Nutzer die Aktion relativ egal ist, ...

Mein Gott nehmt doch einfach Filme aus den alphabetisch sortierten Regalen und ignoriert den vorsortierten Mist. — Kartoffelsalat. (@bossboster) 17. Juli 2017

... nehmen andere Anstoß am Verhalten der erbosten Urheberin des Wirbels:

Der Markt verlangt und Saturn liefert. Daran, dass du mit deinem Geschmack vielleicht nicht die Mehrheit der Frauen triffst denkst du nicht? — Max ErU (@Saeldur24) 16. Juli 2017

Vielen spricht der Tweet offenbar aus dem Herzen:

Nice. Ich hab von deiner Auswahl wesentlich mehr geschaut als von der pinkfarbenen Horrorshow, die Saturn mir da reinwürgen wollte — Maria Herberg (@MarySheep) 16. Juli 2017

Einen Tag später schaltete sich der Tech-Nick - Sie kennen ihn aus der Saturn-Werbung - ein. Übergeht aber zunächst die Kritik:

Find ich cool Gute Auswahl! — TECH-NICK (@SaturnDE) 17. Juli 2017

Später folgt allerdings noch ein versöhnlicher Tweet von Saturn. Jeder solle einfach die Filme anschauen, die er mag, heißt es da.

