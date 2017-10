Hätten Sie's gewusst? Fast jeder entsorgt Kassenzettel falsch

Stapeln sich bei Ihnen zu Hause auch schon die Kassenzettel? Meistens landen die Rechnungsbelege in der Papiertonne - doch da gehören sie eigentlich nicht rein.

Ob beim Supermarktbesuch, Shoppingausflug oder Besuch des Lieblingsrestaurants - im Laufe der Woche sammelt sich schon mal eine beträchtliche Menge an Kassenzetteln an. Die werden dann meist ganz bequem in der Papiertonne entsorgt. Doch ganz so einfach ist es mit der Mülltrennung leider nicht.

Darum sind Kassenzettel kein Papiermüll

Obwohl Kassenzettel wie Papier aussehen, gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied: Die Rechnungsbelege werden häufig auf Thermopapier gedruckt. Das heißt, sie sind mit Bisphenol A (BPA) beschichtet, einem gesundheitsschädlichem Stoff. Deshalb gehören Kassenzettel nicht in die Blaue Tonne, sondern in den Restmüll.

Folgende papierähnliche Gegenstände dürfen Sie ebenfalls nicht in der Altpapiertonne entsorgen:

Butterbrotpapier

Kohle- und Durchschreibpapiere

gewachste Papiere

Servietten

Fotos oder Fotopapiere

verschmutzte oder nasse Papiere

Tapeten (selbst neue Rollen)

Aufkleber (auch das Rückenpapier)

Etiketten

Hygienepapiere, Windeln, Papiertaschentücher

Getränkekartons

Papierkarten mit Magnetstreifen

Verbund, wie Milch- und Safttüten

geleimte Papprollen oder Papiere

Hier erfahren Sie, in welche Tonnen blaue Flaschen, Kronkorken oder Milchkartons gehören.

Diese Dinge gehören in die Papiertonne

Wer seine Blaue Tonne falsch befüllt, läuft Gefahr, dass sie nicht entleert wird. Das Nachsortieren ist außerdem ein großer Aufwand, der mit hohen Kosten verbunden ist. Diese trägt dann wieder der Verbrauer. Deshalb sollten Sie darauf achten, dass Sie auch wirklich nur folgende Gegenstände in der Altpapiertonne entsorgen:

Briefe, Briefumschläge mit und ohne Sichtfenster

Bücher und Schulhefte ohne Kunststoffeinband

Notizzettel

Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge, Magazine

Hochglanzpapier

Schreib-, EDV- und Packpapier

Reißwolfschnipsel

Kartons, Verpackungen aus Papier oder Pappe

Papiertüten, Papiertragetaschen

Wellpappe

Eierkartons

Einige Papierverpackungen oder Papiertüten sind mit einem grünen Punkt versehen. Diese Gegenstände dürfen Sie ohne Bedenken in die Blaue Tonne werfen.

Auch interessant: Was darf alles in die Biotonne?

Lesen Sie außerdem, wie Sie dem Müllgestank in der Küche Herr werden.

Von Franziska Kaindl