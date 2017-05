Was tun gegen Ameisen in der Wohnung?

Lästige Insekten

+ © dpa Duftöle und stark riechende Kräuter helfen am Besten gegen Ameisen in der Wohnung. © dpa

In der freien Wildbahn nützliche Helfer, in der Wohnung schnell lästig. Ameisen. Was am Besten gegen sie hilft und was Hausbewohner besser lassen sollten.